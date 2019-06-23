В Татарстане мужчина расправился с собутыльником и поджег машину

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-23T12:30:01+03:00

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Пожар во дворе дома 16/11 в поселке ЗЯБ Набережных Челнов начался 22 июня примерно в 00.40. Приехавшие огнеборцы обнаружили горящую иномарку "Ауди" и рядом окровавленное тело ее владельца. С огнем удалось быстро справиться, а обнаруженным телом занялись сотрудники правоохранительных органов.

Установили личность погибшего. Им оказался 63-летний местный житель. Вскоре обнаружили и подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье "Убийство". Злоумышленником оказался 44-летний сосед погибшего пенсионера. Мужчина был ранее судим за распространение наркотиков.

Установили, что мужчины вечером вместе выпивали, поссорились и младший из них схватился за нож. Когда понял, что зарезал своего собутыльника, то решил сжечь автомобиль, в котором остались его отпечатки пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU