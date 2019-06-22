В Ульяновске второй раз за три недели трамвай сошел с рельс

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-22T15:03:09+03:00

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Очередной дорожный инцидент с участием трамвая произошел в Ульяновске. У Пушкаревского кольца на октябрьской улице с рельсов сошел вагон, который двигался по пятнадцатому маршруту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

О пострадавших в ходе дорожного инцидента не сообщается. Не ясно пока и то, что привело к этой аварии. Жители Ульяновска в соцсетях начали высказывать свои мнения о произошедшем. Так, например, жители города отмечают манеру вождения водителей данного общественного транспорта: «Вот куда они несутся? Сколько ездил на трамваях, все разгоняются как на гонках, и тебя швыряет, как шланг».

– Не так давно, вроде бы, на этом месте уже улетал с рельс трамвай. Жаль, никто не заинтересован в первопричине происходящего, - также вспоминают пользователи соцсетей.

Действительно, подобный случай далеко не первый. Так, например, 15 апреля вагон трамвая не просто сошел с рельс, но и врезался в столб. А 5 июня недалеко от центра города с рельсов сошел вагон, который двигался по девятому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU