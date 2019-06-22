2019-06-22T12:01:37+03:00
Общество

Концерты, скачки и розыгрыш путевки в Турцию: Сабантуй 2019 в Казани

Празднование пройдет на 4 основных площадках
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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23 июня на Сабантуе в Березовой роще поселка Мирный в 10.30 начнется концерт звезд татарской эстрады. На центральном майдане выступят артисты Данир Сабиров, Ришат Тухватуллин, Резеда Шарафиева, Фирдус Тямаев. Более того, на сцене специальную концертную программу представит «Хор Турецкого».

Напомним, что в этом году Сабантуй пройдет еще на 3 основных площадках. Праздничные мероприятия в 9.30 также стартуют в Березовой роще поселка Дербышки и лесопарковой зоне озера Лебяжье.

На Казанском ипподроме пройдут традиционные конноспортивные соревнования, в том числе с участием уникальных ахалтекинских скакунов. Запланированы 13 заездов, а также концерт. Более того, среди болельщиков скачек разыграют путевку в Турцию, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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