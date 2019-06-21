Конкурсанты «Локомотивов роста» обрели наставников

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-21T18:10:45+03:00

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В пятницу, 21 июня, в конференц-зале исполкома Татарстанской «Единой России» стартовал III этап образовательного проекта «Локомотивы роста». 15 финалистов конкурса стратегических инициатив познакомились с наставниками – депутатами, представителями топ-менеджмента крупных компаний Татарстана и руководителями правительственных структур.

Конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» стартовал в Татарстане в сентябре минувшего года. На сайт проекта lokomotiv-tatarstan.ru поступило 250 заявок от молодых управленцев, а также студентов выпускных курсов по профилю «Экономика» и «Менеджмент». Ограничение, по сути, было только одно – заявитель должен быть младше 40 лет.

Депутат Госдумы РФ, куратор федерального проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Альфия Когогина отметила, что отбор был жестким: уже на этапе входного тестирования из конкурса выбыли 70% участников. Далее конкурсанты приняли участие в образовательных модулях в Набережных Челнах на базе ресурсного центра КАМАЗа, в Альметьевске в корпоративном университете «Татнефти», в Иннополисе.

– По итогам второго этапа, когда участникам предложили провести разбор тематических кейсов, жюри отобрало 15 лидеров, – рассказала Альфия Когогина. – Сейчас мы выходим на третий этап, когда участникам предстоит поработать под началом кураторов.

В число наставников конкурса вошли депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов, ректор Казанского федерального университета Ильщат Гафуров, руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев, замминистра экономики РТ Олег Пелевин, глава департамента надзора и контроля в образовании Наталья Гречанникова, заместитель генерального директора «КАМАЗ» Ильдар Шамилов, гендиректор «КАМАЗ-Марко» Роман Мугерман, гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Александр Карпов, гендиректор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев, мэр Бугульмы Линар Закиров и многие другие.

Во встрече конкурсантов с наставниками принял участие председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин. Он отметил, что «Локомотивы роста» полностью вписываются в стратегию развития человеческого потенциала республики:

– Еще лет пять назад мы с коллегами проводили традиционные августовские «педсоветы». И как раз тогда Владимир Путин заявил о важности дополнительного образования. Я помню, что наши педагоги очень живо откликнулись: действительно, система кружков, домов детского творчества у нас на тот момент была не развита, если сравнить с советским временем. Я в юности сам занимался в радиокружке, паял диоды-триоды, заказывал по почте радиодетали из Риги… А потом этого всего не стало. И мы задались целью возродить дополнительное образование. Мне радостно видеть, что из тех ребят, которые тогда, пять лет назад, пошли в технические кружки, сейчас вырастают талантливые студенты и молодые специалисты – такие, как участники «Локомотивов роста». Это значит, нам удается выстроить систему по развитию человеческого капитала республики.

ИСТОЧНИК KP.RU