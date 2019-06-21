Казань примет Всемирную конференцию Лиги исторических городов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-21T17:28:02+03:00

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С 18 по 20 июня 2020 года Казань примет XVII Всемирную конференцию Лиги исторических городов. Такое решение принято сегодня на заседании совета директоров международной организации, которое проходит в столице Татарстана.

- Мы очень рады, что предложенная нами тема была принята всеми участниками совета директоров. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы конференция запомнилась всем участникам Лиги исторических городов, чтобы каждый открыл для себя не только Россию, но и Казань, наш многонациональный и многокультурный город, - заявила первый заместитель Главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

Как ранее отметил Мэр Казани Ильсур Метшин, Всемирная конференция Лиги исторических городов пройдет в рамках празднования 100-летия основания ТАССР. Ожидается, что в 2020 году ее посетят порядка 200 участников. Среди них не только мэры городов, но и эксперты в области сохранения наследия и народных традиций из городов-членов лиги. Гостей города познакомят с историей республики, а также с историей формирования татарской народной культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU