2019-06-20T18:50:07+03:00
Экономика

Казанские депутаты приняли увеличение дефицита города более чем на полмиллиарда рублей

Теперь он равен сумме свыше 2,2 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Расходы городской казны увеличились на 1 миллиард 559 миллионов.Расходы городской казны увеличились на 1 миллиард 559 миллионов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот четверг на очередном заседании Казгордумы депутаты приняли изменения в бюджет столицы Татарстана на 2019 год.

Так, начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин предложил учесть расходование остатков финпомощи, поступившей из республиканской казны в 2018 году, и неиспользованной по состоянию на начало 2019-го. Всего 132 миллиона рублей. Вместе с тем Казани пришлось вернуть в бюджет Татарстана неиспользованные остатки субвенций и субсидий прошлых лет в сумме 369 миллионов рублей.

Но при этом, оттуда вернется увеличенные безвозмездные перечисления в сумме 1 миллиард 46 миллионов рублей. Эти деньги, в том числе, пойдут на летний отдых детей, расселение жителей домов военного городка №32, проведение общегородских мероприятий и проектно-изыскательские работы по строительству дополнительных корпусов к школам.

Правда, по словам чиновника, при составлении бюджета Казани на 2019 год не учли ряд статей по другим расходам. Это, например, обеспечение льготным питанием школьников, ремонт спортзалов в образовательных учреждениях, капремонт моста в поселке Куземетьево и грантовая поддержка отличившихся школьников и их учителей.

Их покрыть собираются за счет дополнительных доходов. По данным Ирека Мухаметшина, они спрогнозированы по итогам 5 месяцев наполнения городского бюджета - более 6,6 миллиарда рублей.

Таким образом доходы казанской казны увеличиваются на 1 миллиард 58 миллионов 231 тысяча рублей, а расходы – на 1 миллиард 559 миллионов. В итоге дефицит бюджета на 2019 год вырос более чем на полмиллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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