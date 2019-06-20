У жителя Чебоксар за долг в 2,5 миллиона рублей арестовали фуру с прицепом

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-20T20:01:41+03:00

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60-летний житель Чебоксар накопил долгов на 2,5 миллиона рублей. Платить их он не спешил, но тут приставы и выяснили, что мужчине принадлежит грузовой автомобиль МАЗ-5440069 с прицепом.

Фуру вместе с прицепом обнаружили в поселке Кугеси. Имущество арестовано и отправлено на специализированную автостоянку.

- В случае, если владелец за 10 дней не погасит задолженность в полном объеме, то его транспорт будет направлен на оценку с последующей продажей, - сообщили в УФССП Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU