2019-06-20T20:01:41+03:00
Общество

У жителя Чебоксар за долг в 2,5 миллиона рублей арестовали фуру с прицепом

Транспорт отправлен на спецстоянку
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Автомобиль отправили на спецстоянкуАвтомобиль отправили на спецстоянкуФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

60-летний житель Чебоксар накопил долгов на 2,5 миллиона рублей. Платить их он не спешил, но тут приставы и выяснили, что мужчине принадлежит грузовой автомобиль МАЗ-5440069 с прицепом.

Фуру вместе с прицепом обнаружили в поселке Кугеси. Имущество арестовано и отправлено на специализированную автостоянку.

- В случае, если владелец за 10 дней не погасит задолженность в полном объеме, то его транспорт будет направлен на оценку с последующей продажей, - сообщили в УФССП Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рустам Минниханов: «Кроме «Единой России» сегодня нет другой политической силы, способной решать масштабные задачи»
Зуфар, Ариэлла, Тимербулат и Мелания: составлен рейтинг редких детских имен Казани
Татарстанская «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госсовета РТ
Президент Татарстана предложил экс-тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву создать в республике детско-юношескую академию футбола
Казанские депутаты приняли увеличение дефицита города более чем на полмиллиарда рублей
Росгвардия Марий Эл прокомментировала стрельбу в Йошкар-Оле
В Марий Эл иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
21 июня в Татарстане ожидается гроза с сильным ветром до 20 м/с
21 июня ряде домов Ново-Савиновского района Казани на день отключат свет
В Татарстане пожарные спасли бездомного из горящего здания
«Том Сойер Фест-2019» в Казани: волонтеры обновили фундамент дома №12 на улице Калинина
В Казани бизнесменам разрешили брать в аренду муниципальную землю
В Марий Эл 17-летняя девушка-подросток села за руль иномарки и устроила ДТП: пострадали 4 человека
В столице Татарстана к Worldskills Kazan 2019 ремонт дорог закончен на 50,2%
В Татарстане отец ударил сына ножом и получил 4 года колонии строгого режима
Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца дополнительно выделено 350 миллионов рублей
МВД Татарстана: в республике 499 человек числятся, как без вести пропавшие
В Казани у каршерингового автомобиля украли колеса
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
В Казани байкер врезался в открытую дверь иномарки, и отлетел в другое авто
В Казани нового главного архитектора выберут с помощью открытого городского конкурса
Следователи Татарстана выясняют причины пожара, во время которого погибли двое детей
В Татарстане в рамках нацпроекта «Демография» все детсады будут иметь ясельные группы
21 июня в Госсовете Татарстана проведут экскурсию и вручат аттестаты школьникам
В Татарстане во время пожара погибли два ребенка, их мать вытащили из огня соседи
На День Республики в Чувашии испекут 300 килограммовый пирог - хуплу
В Татарстане многодетные семьи из поселка, где нет воды и газа, обратились к Путину
В Йошкар-Оле мужчина с ножом угрожал пассажирам маршрутки, успокоить его смог только выстрел полицейского