У жителя Чебоксар за долг в 2,5 миллиона рублей арестовали фуру с прицепом
Транспорт отправлен на спецстоянку
Автомобиль отправили на спецстоянкуФото: Из материалов пресс-службы
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60-летний житель Чебоксар накопил долгов на 2,5 миллиона рублей. Платить их он не спешил, но тут приставы и выяснили, что мужчине принадлежит грузовой автомобиль МАЗ-5440069 с прицепом.
Фуру вместе с прицепом обнаружили в поселке Кугеси. Имущество арестовано и отправлено на специализированную автостоянку.
- В случае, если владелец за 10 дней не погасит задолженность в полном объеме, то его транспорт будет направлен на оценку с последующей продажей, - сообщили в УФССП Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU