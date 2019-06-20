Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца дополнительно выделено 350 миллионов рублей
Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) дополнительно выделено 350 миллионов рублей, которое пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в Минтрансе Татарстана.
Соответствующее соглашение было подписано между Росавтодором и республикой. К слову, такая же сумма – 350 миллионов рублей, на строительство первого этапа БКК в 2019 году предусмотрена и в казне Татарстана. При этом общая смета данных работ сейчас составляет чуть более 2,2 миллиарда рублей. Перечисление стальной части этих денег и сдача дороги запланированы на 2020 год.
Отметим, первый этап строительства БКК подразумевает создание участка шестиполосной дороги длиной в 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Также там уложат и два трамвайных пути.
Сюда же также входит строительство четырехполосного путепровода на перекрестке с Фермским шоссе длиной 109,7 метра и шириной 35,78 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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