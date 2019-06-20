Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца дополнительно выделено 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-20T13:37:40+03:00

Сдача участка дороги с общей сметой в чуть более 2,2 миллиарда рублей запланирована на 2020 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такая же сумма на это предусмотрена и в казне Татарстана

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Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) дополнительно выделено 350 миллионов рублей, которое пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в Минтрансе Татарстана.

Соответствующее соглашение было подписано между Росавтодором и республикой. К слову, такая же сумма – 350 миллионов рублей, на строительство первого этапа БКК в 2019 году предусмотрена и в казне Татарстана. При этом общая смета данных работ сейчас составляет чуть более 2,2 миллиарда рублей. Перечисление стальной части этих денег и сдача дороги запланированы на 2020 год.

Отметим, первый этап строительства БКК подразумевает создание участка шестиполосной дороги длиной в 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Также там уложат и два трамвайных пути.

Сюда же также входит строительство четырехполосного путепровода на перекрестке с Фермским шоссе длиной 109,7 метра и шириной 35,78 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU