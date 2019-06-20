2019-06-20T14:02:10+03:00
Происшествия

В Татарстане отец ударил сына ножом и получил 4 года колонии строгого режима

Это произошло во время конфликта между близкими родственниками на лестничной площадке
Олег ЛУГОВОЙ
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Он нанес своему отпрыску два удара в грудь.Он нанес своему отпрыску два удара в грудь.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ранее уже не раз судимый 57-летний житель Лениногорска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как было доказано, вечером 21 октября прошлого года мужчина, находясь на лестничной площадке жилого дома, затеял ссору со своим взрослым сыном. В ходе конфликта родитель, видимо, исчерпал все аргументы. Он схватил кухонный нож и ударил им сына в грудь два раза, причинив ему тяжелые ранения.

- Свою вину мужчина частично признал. С учетом опасного рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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