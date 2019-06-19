В Казани сектантов-экстремистов, вербовавших новых членов, приговорили к 28,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-19T16:47:03+03:00

На скамье подсудимых оказались пять человек

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В Казани 52-летнего Гумара Ганиева, 41-летнего Рустама Галиева, 61-летнего Мудариса Ибрагимова, 58-летнего Талгата Гизатуллина и 58-летнего Глимьяна Хазетдинова суд признал виновными в организации деятельности экстремисткой секты, вербовке в нее новых членов и сбор с них денег.

Так, было доказано, что после смерти основателя секты «Файзрахманисты»* ее возглавил Гумар Ганиев. Как организатор он взял на себя роль духовного лидера - Амира.

Именно он давал указания другим сектантам, вербовал новых членов через религиозные беседы и принимал у них присягу, а также взносы - как правило они составляли 1,5 тысячи рублей.

Свою вину в перечисленных преступлениях Ганиев и Хазетдинов не признали, это сделал и то только частично Ибрагимов, Галиев и Гизатуллин отказались от дачи показаний.

- В итоге суд приговорил Ганиева к 7 годам колонии общего режима, Гизатуллина и Галиева к 5 годам лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Хазетдинова и Ибрагимова к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

* группа признана экстремистской и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена

ИСТОЧНИК KP.RU