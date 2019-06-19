2019-06-19T13:28:18+03:00
Туризм

Количество рейсов из Казани в Ашхабад увеличилось до 3 раз в неделю

До этого напрямую самолеты в столицу Туркменистана вылетали лишь по пятницам и воскресеньям
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Туркменская авиакомпания увеличивает количество прямых рейсов из Казани в Ашхабад до 3 раз в неделю. Так, до этого самолеты вылетали лишь по пятницам и воскресеньям. Теперь же в столицу Туркменистана можно улететь еще по средам.

Вылеты из Казани:

- в среду в 09.30, прибытие в 15.00;

- в пятницу в 10.30, прибытие в 16.00;

- в воскресенье в 23.35, прибытие 05.05 следующего дня.

Вылеты из Ашхабада:

- в среду в 06.25, прибытие в 08.00;

- в пятницу в 07.25, прибытие в 09.00;

- в воскресенье в 20.35, прибытие в 22.05.

Для каждого из аэропортов указано местное время. Оно в Ашхабаде на два часа опережает московское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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