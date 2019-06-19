Количество рейсов из Казани в Ашхабад увеличилось до 3 раз в неделю
Туркменская авиакомпания увеличивает количество прямых рейсов из Казани в Ашхабад до 3 раз в неделю. Так, до этого самолеты вылетали лишь по пятницам и воскресеньям. Теперь же в столицу Туркменистана можно улететь еще по средам.
Вылеты из Казани:
- в среду в 09.30, прибытие в 15.00;
- в пятницу в 10.30, прибытие в 16.00;
- в воскресенье в 23.35, прибытие 05.05 следующего дня.
Вылеты из Ашхабада:
- в среду в 06.25, прибытие в 08.00;
- в пятницу в 07.25, прибытие в 09.00;
- в воскресенье в 20.35, прибытие в 22.05.
Для каждого из аэропортов указано местное время. Оно в Ашхабаде на два часа опережает московское.
ИСТОЧНИК KP.RU
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