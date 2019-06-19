В Казани возле кладбища после ДТП перевернулась иномарка: пострадал один человек
Дорожно-транспортное происшествие около кладбища на проспекте Заречье в Кировском районе столицы Татарстана произошло 18 июня в 7.05.
По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки "ПЕЖО 308" грубо нарушил правила дорожного движения и при повороте налево не уступил дорогу. В результате его автомобиль столкнулся с легковушкой "Рено Логан", которой управлял 50-летний мужчина.
Поле столкновения "Логан" перевернулся, пострадала его 29-летняя пассажирка.
- В результате аварии женщине вызывали медиков - она получила многочисленные ушибы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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