2019-06-19T11:44:33+03:00
Происшествия

В Казани возле кладбища после ДТП перевернулась иномарка: пострадал один человек

Ее сбила другая легковушка
Лика ИСАЕВА
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Прибывшие на место ДТП медики "скорой" зафиксировали у женщины многочисленные ушибы.Прибывшие на место ДТП медики "скорой" зафиксировали у женщины многочисленные ушибы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие около кладбища на проспекте Заречье в Кировском районе столицы Татарстана произошло 18 июня в 7.05.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки "ПЕЖО 308" грубо нарушил правила дорожного движения и при повороте налево не уступил дорогу. В результате его автомобиль столкнулся с легковушкой "Рено Логан", которой управлял 50-летний мужчина.

Поле столкновения "Логан" перевернулся, пострадала его 29-летняя пассажирка.

- В результате аварии женщине вызывали медиков - она получила многочисленные ушибы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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