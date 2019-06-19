В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-19T10:31:57+03:00

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Пожар в домохозяйстве 64-летнего пенсионера в селе Старое Русское Маматкозино Верхнеуслонского района республики начался ночью 18 июня. Огонь заметили слишком поздно - в 4.36, к этому времени и деревянный дом и гараж общей площадью 88 квадратных метров полыхали открытым огнем.

Прибывшим пожарным соседи рассказали, что внутри остался хозяин. Огнь угрожал перекинуться на соседние дома на улице Советской, и огнеборцы вместе с тушением основного пожара начали спасать другие строения.

Для подачи воды от местного пруда к месту ЧП использовали помпу. Когда разбирали завалы, то обнаружили тело погибшего пенсионера.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU