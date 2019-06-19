Следователи Чувашии выяснят, кто виноват в падение 1,5-годовалой девочки в канализационный колодец

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-19T09:51:38+03:00

Следователи выясняют, кто виноват в падении ребенка в колодец Фото: Из материалов пресс-службы

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Следователи Чувашии начали доследственную проверку по факту падения в открытый канализационный колодец девочки, которой нет еще и двух лет. О ЧП, которое произошло утром 14 июня во дворе одного из домов по ул. Болгарстроя. Сити-менеджер города Алексей Ладыков назвал произошедшее "безответственностью и разгильдяйством".

Начатая проверка показала, что сотрудники "Водоканала" не успели выставить специальные ограждения возле открытого канализационного колодца. Девочка не пострадала, каких-либо телесных повреждений не получила.

- По данному факту проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц (работников) АО «Водоканал» г. Чебоксары и организации, обслуживающей указанный жилой дом, признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU