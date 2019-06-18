Казань попала в топ-10 российских городов с самыми большими квартирами

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-18T19:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно исследованию специалистов ЦИАН, Казань вошла в топ-10 российских городов с самыми большими квартирами.

Так, столица Татарстана расположилась на восьмой строчке рейтинга с пятикомнатными апартаментами в доме на улице Меридианная. Квартира имеет площадь 620 квадратных метров и стоит 36 миллионов рублей. Правда из указанных «квадратов» львиная доля приходится на террасу с видами на Казанский Кремль и акваторию реки – 400 квадратных метров. Внутреннее же убранство квартиры выполнено в дворцовом стиле.

Первое же место данного рейтинга безоговорочно заняла Москва. Речь идет о трехуровневом пентхаусе с приватным лифтом, площадью в 2 181 квадратный метр и стоимостью в 2,6 миллиарда рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU