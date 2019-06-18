2019-06-18T17:02:22+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во дворе школы обнаружили тело 16-летнего подростка

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Идет доследственная проверка.Идет доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Страшную находку сделали жители поселка ГЭС в Набережных Челнах. Во время вечерней прогулки они обнаружили на территории уличного спорткомплекса школы №13 тело подростка. По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью сам.

В погибшем полицейские опознали местного жителя - 16-летнего учащегося колледжа. После осмотра места происшествия тело увезли в морг. По факту его обнаружения сейчас проводится доследственная проверка, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казань попала в топ-10 российских городов с самыми большими квартирами
Лето, каникулы, мороженое: семейный клуб Ленты «Супердетство»
В Казани полицейские накрыли группу серийных грабителей из Узбекистана
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил уфимского художника извиниться за оскорбляющую татарстанцев карикатуру
Татьяна Прокофьева оставила пост главного архитектора Казани
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
Экс-главу Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова не отпустили под залог в миллион рублей
В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги
Фитнес-тренера, который организовал неудачное ограбление бизнесмена, приговорили к 6 годам колонии
В Татарстане с начала работы Республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков выплатил им более 688 миллионов рублей
СУ СКР Чувашии: заведующую детсадом продала котлы, а в документах написала, что они пришли в негодность
В Йошкар-Оле ссора подруг из-за ревности обернулась побоями и грабежом
Во второй половине июня 2019 в Казани температура воздуха будет выше нормы на 2,5 градуса