В Набережных Челнах во дворе школы обнаружили тело 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-18T17:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшную находку сделали жители поселка ГЭС в Набережных Челнах. Во время вечерней прогулки они обнаружили на территории уличного спорткомплекса школы №13 тело подростка. По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью сам.

В погибшем полицейские опознали местного жителя - 16-летнего учащегося колледжа. После осмотра места происшествия тело увезли в морг. По факту его обнаружения сейчас проводится доследственная проверка, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU