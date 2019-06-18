В Набережных Челнах во дворе школы обнаружили тело 16-летнего подростка
Страшную находку сделали жители поселка ГЭС в Набережных Челнах. Во время вечерней прогулки они обнаружили на территории уличного спорткомплекса школы №13 тело подростка. По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью сам.
В погибшем полицейские опознали местного жителя - 16-летнего учащегося колледжа. После осмотра места происшествия тело увезли в морг. По факту его обнаружения сейчас проводится доследственная проверка, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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