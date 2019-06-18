В Марий Эл в искусственном пруду утонул мужчина

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-18T12:46:48+03:00

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ЧП произошло 17 июня в 16.30 в поселке Шелангер Звениговского района Марий Эл. 30-летний местный житель отправился купаться на искусственный пруд. Во время чего, пока по неизвестной причине, внезапно ушел под воду. Свидетелем этого стали местные жители. Не сумев самостоятельно отыскать мужчину, они вызвали спасателей.

На место ЧП отправилась дежурная группа Марийской аварийно-спасательной службы. Водолазы Звениговского аварийно-спасательного формирования обследовали дно пруда и сумели быстро обнаружить тело погибшего. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU