В Казани с 20 июня закрывают движение транспорта по улице Братьев Касимовых
Ограничение будет действовать на определенном участке и до 31 июля
Фото: pixabay.com
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В столице Татарстана продолжается лето и дорожные работы, из-за которых автомобилистам приходится терпеть неудобства.
Так, в этот раз с 20 июня по 31 июля им запретят проезд по улице Братьев Касимовых, причина все та же – ремонт проезжей части.
Ограничение для транспорта будет действовать на участке от улицы Хусаина Мавлютова до улицы Рихарда Зорге, прописано в соответствующем распоряжении Исполкома Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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