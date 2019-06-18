В Казани с 20 июня закрывают движение транспорта по улице Братьев Касимовых

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-18T11:42:16+03:00

Ограничение будет действовать на определенном участке и до 31 июля

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В столице Татарстана продолжается лето и дорожные работы, из-за которых автомобилистам приходится терпеть неудобства.

Так, в этот раз с 20 июня по 31 июля им запретят проезд по улице Братьев Касимовых, причина все та же – ремонт проезжей части.

Ограничение для транспорта будет действовать на участке от улицы Хусаина Мавлютова до улицы Рихарда Зорге, прописано в соответствующем распоряжении Исполкома Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU