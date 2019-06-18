В Марий Эл осужденный отказался выходить на обязательные работы и попал под арест

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-18T08:46:45+03:00

Приставы отправили мужчину в суд, а потом под арест Фото: Из материалов пресс-службы

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Житель одного из сел Моркинского района получил за совершенное ранее преступление наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Как правило, это выполнение бесплатных общественно полезных работ. Обычно это неквалифицированный физический труд, связанный с благоустройством территории.

Но мужчина, похоже, обрадовавшись, что в колонию его никто не посадит, решил отмахнуться от исполнения этих обязательных работ. Пристав-исполнитель направляла должника для отбывания обязательных работ, однако приступать к ним он не спешил. Объяснять причины своего отказа он отказался.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина А. был составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ.

Мировым судьей мужчина признан виновным и получил наказание в виде административного ареста на двое суток, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU