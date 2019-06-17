2019-06-17T16:25:40+03:00
Происшествия

"Это безответственность и раздолбайство": в Чебоксарах годовалая девочка упала в открытый колодец

Ребенка с травмами доставили в ДРКБ
Лика ИСАЕВА
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Девочка была госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.Девочка была госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ЧП произошло утром 14 июня в чебоксарском поселке Альгешево во дворе многоэтажки на улице Болгарстроя. Во время прогулки там в открытый канализационный колодец упала маленькая девочка. Малышке - год и 10 месяцев, и она была рядом с родителями. К сожалению это не уберегло ребенка.

Девочка была госпитализирована в ДРКБ с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. После обследований ее выписали домой. Родители, как сообщили на еженедельном совещании в администрации Чебоксар, претензий не имеют.

Но претензии к сотрудникам имеет сити-менеджер столицы Чувашии.

- Это безответственность и раздолбайство, – заметил Алексей Ладыков и потребовал у своего зама по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова провести служебное расследование и наказать виновных.

Известно, что сотрудники местного "Водоканала" затеяли в том месте, где упала девочка, свои работы и при этом не установили полагающиеся ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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