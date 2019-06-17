2019-06-17T15:06:26+03:00
Происшествия

В Казани в больнице скончались водитель и пассажирка "девятки", которая врезалась в столб

Авария произошла в ночь на 16 июня
Лика ИСАЕВА
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Несмотря на то, что пострадавших быстро доставили в больницу, спасти их не удалось.Несмотря на то, что пострадавших быстро доставили в больницу, спасти их не удалось.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Страшная авария произошла в ночь на 16 июня в Советском районе столицы Татарстана.на глазах очевидцев - водителей. В 1.45 "девятка", которой управлял 22-летний водитель, на большой скорости неслась по проспекту Камалеева. По предварительным данным, сидевший за рулем легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб у дома №8.

В данного дорожно-транспортного происшествия с пассажирского сидения возле водителя вылетела 20-летняя девушка. Самого же водителя из искореженного салона автомобиля извлекли медики. Несмотря на то, что пострадавших быстро доставили в больницу, спасти их не удалось - спустя некоторое время они скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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