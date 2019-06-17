В Ульяновской области пенсионерка подожгла себя прямо в туалете
Ее тело обнаружили родственники
Что побудило женщину пойти на такой шаг - не известно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Страшную находку обнаружили жители Ульяновской области, приехав в гости к родственнице в поселок Крупозавод. Во дворе дома они нашли обгоревшее тело 67-летней женщины.
По данным портала ulpressa.ru, по имеющийся информации, пенсионерка подожгла себя в деревянном туалете на улице. По некоторым данным, погибшая страдала психическим заболеванием.
По данному факту следственный комитет Ульяновской области начал доследственную проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU