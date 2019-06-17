В Ульяновской области пенсионерка подожгла себя прямо в туалете

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-17T13:06:44+03:00

Что побудило женщину пойти на такой шаг - не известно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Страшную находку обнаружили жители Ульяновской области, приехав в гости к родственнице в поселок Крупозавод. Во дворе дома они нашли обгоревшее тело 67-летней женщины.

По данным портала ulpressa.ru, по имеющийся информации, пенсионерка подожгла себя в деревянном туалете на улице. По некоторым данным, погибшая страдала психическим заболеванием.

По данному факту следственный комитет Ульяновской области начал доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU