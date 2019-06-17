Назначен новый прокурор Кировского района Казани

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-17T12:09:41+03:00

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В этот понедельник прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя прокуратуры Кировского района Казани. Им стал 37-летний старший советник юстиции Эльдар Сабиров. Он был назначен на эту должность приказом генпрокурора России.

Ранее занимавший данный пост Равиль Вахитов перешел на работу в аппарат прокуратуры Татарстана.

СПРАВКА

Эльдар Сабиров в 2003 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». В этот же вступил в должность следователя прокуратуры Набережных Челнов. В течение последних пяти лет работал на посту прокурора Сарманского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU