Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-17T11:29:08+03:00

Воды не будет из-за проведения работ на водопроводе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Также в некоторых жилых строениях будет понижено давление воды

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В Казани вновь запланировано отключение воды. Так, 18 июня воды не будет в ряде домов Приволжского района Казани. Причем водоснабжение перекроют ровно на сутки.

С 9.00 18 июня до 9.00 19 июня воды не будет в домах №19 по проспекту Победы и № 25 корпус 1 по улице Сыртлановой.

В то же время будет понижено давление воды в домах по улицам: Абуладзе, Азамат, Андрея Адо, Ахунова, Баки Урманче, Благодатная, Братьев Батталовых, Булатова, Гареева, Деревня Универсиады, Имянле, Каратая, Медицинская, Можжевеловая, Нэфис, Сиреневая, Уныш, Хребтова, Чистая, по 1-му, 2-му, 3-му Медицинским переулкам и Оренбургскому тракту (от дома №93 до №211), а также в микрорайоне «Ферма-2» и жилых комплексах «Южный парк» и «Времена года».

Кроме того, давление воды будет понижено по улицам Гарифьянова, 2, 4, 4а, 8, 10, 12 (гостиничный комплекс), 24, 25, 26, 28, 28а, 28б, 30 (детский сад №194), 34, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 42, 44, 44а, Зорге, 64, Мавлютова, 17а, 17б, 17в, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а (детский сад №247), 29, 29а, 31, 31а, 31в, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 41а, 41б, 42, 44, 45, 45а, 45/1, 46, 48, 48а, 50, 50а, ул.Парина, 2, 4, 4а, 6, 8, проспекту Победы, 3а, 9, 9а, 9/1, 9/3, 11, 11б, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17в, 19а, 19б (детский сад №94), 21/1, 21/2, 21 (гостиница), Сыртлановой, 4, 6 (центр гимнастики), 8, 15, 16, 16а (детский сад №247), 17, 18, 19, 20, 21, 21а (детский сад №383), 25, 25 корп.1, 27, 29.

Отключение и понижение давления воды связаны с проведением работ на водопроводе. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU