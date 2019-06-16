2019-06-16T13:21:31+03:00
Происшествия

В Казани после аварии с двумя иномарками скончался один из водителей

Мужчина умер в больнице
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария с участием двух иномарок произошла в субботу, 15 июня, на перекрестке улиц Московская и Тази Гиззата в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - он не отреагировал на изменения при переключении цветов светофора, не пропустил автомобиль и произошло столкновение. В результате этого один из автомобилей перевернулся.

Водитель получил смертельные травмы. Не смотря на то, что его доставили в больницу, врачам не удалось спасти его.

Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, по факту смертельного столкновения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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