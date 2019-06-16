В Нижнекамске столкнулись автобус и легковушка, погиб водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-16T11:29:56+03:00

Двух его пассажиров с травмами доставили в больницу [видео]

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Авария с участием пустого рейсового автобуса и отечественной легковушки ВАЗ произошла в субботу, 15 июня, на улице Болодурина в Нижнекамске. Все запечатлел видеорегистратор автомобиля очевидца. На встречной полосе в направление к автомобилю с видеорегистратором еде автобус. Внезапно наперерез ему без остановки со двора выезжает отечественная легковушка. Автобус затормозить не успел, и протаранил ВАЗ.

Сразу возле столкнувшихся машин появились очевидцы. Мужчины бросились на помощь пострадавшим. Но водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу.

В Нижнекамске легковушку попала под автобус.Криминал и ЧП https://vk.com/kazan_criminal

ИСТОЧНИК KP.RU