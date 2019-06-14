В Чувашии участница группы сутенеров за организацию притона с проститутками отделалась условным сроком
В Новочебоксарске притон с проститутками полицейские выявили прошлым летом. Интим-агентство пряталось под видом массажного салона.
Девушек туда зазывали как на высокооплачиваемую работу через объявления в интернете и уверяли, что салон работает законно. Вот только по факту из представительниц прекрасного пола там делали проституток.
В итоге полицейские смогли собрать факты причастности к организации притона с интимными услугами семерых человек, все они действовали в составе одной преступной группы и вовлекали в занятия проституцией девушек.
- В итоге двоих организаторов суд приговорил к срокам от 2,5 до 2 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Еще одной участнице группы назначено условное наказание, администраторам – штрафы, - сообщили в МВД Чувашии. - Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU