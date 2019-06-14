2019-06-14T18:38:49+03:00
Происшествия

В Чувашии участница группы сутенеров за организацию притона с проститутками отделалась условным сроком

На скамье подсудимых оказалось семь человек
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Новочебоксарске притон с проститутками полицейские выявили прошлым летом. Интим-агентство пряталось под видом массажного салона.

Девушек туда зазывали как на высокооплачиваемую работу через объявления в интернете и уверяли, что салон работает законно. Вот только по факту из представительниц прекрасного пола там делали проституток.

В итоге полицейские смогли собрать факты причастности к организации притона с интимными услугами семерых человек, все они действовали в составе одной преступной группы и вовлекали в занятия проституцией девушек.

- В итоге двоих организаторов суд приговорил к срокам от 2,5 до 2 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Еще одной участнице группы назначено условное наказание, администраторам – штрафы, - сообщили в МВД Чувашии. - Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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