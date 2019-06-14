Правительство России утвердило маршрут платной скоростной дороги «Москва-Нижний Новгород-Казань»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-14T16:02:51+03:00

В Татарстане она будет проложена на территориях шести районов

Изменить размер текста: A A

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования в области автомобильных дорог федерального значения.

Таким образом был официально утвержден маршрут платной скоростной трассы «Москва-Нижний Новгород-Казань». На которой автомобилям будет разрешено разгоняться до 120 км/ч.

В Татарстане автодорога будет проложена на территориях сельских поселений шести районов: Верхнеаткозинское Апастовского района; Коргузинское, Большемеминское, Майданское, Ямбулатовское и Шеланговское Верхнеуслонского района; Никольское, Нармонское, Кирбинское, Сокуровское и Егорьевское Лаишевского района; Старотябердинское, Молькеевское, Хозесановское, Большеподберезинское, Ульянковское, Большекайбицкое, Муралинское, Федоровское, Кулангинское, Кушманское и Маломеминское Кайбицкого района; Осинниковское, Теньковское Камско-Устьинского района; Шалинское Пестречинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU