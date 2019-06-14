2019-06-14T11:40:45+03:00
Общество

В честь Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией из Казани запустят дополнительный рейс теплохода до Болгар

Торжества там по этому поводу состоятся 15 июня
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В эту субботу, 15 июня, на территории Болгарского музея-заповедника состоится традиционное торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Начало намечено на 9.30.

В честь этого из Казанского речного порта в Болгар организуют дополнительный рейс скоростного теплохода.

Так, «Метеор» вместимостью 123 пассажира по маршруту «Казань-Болгар-Тетюши» отправится в 6.00. Обратно теплоход в столицу Татарстана отплывает в 16.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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