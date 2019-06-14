В честь Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией из Казани запустят дополнительный рейс теплохода до Болгар
Торжества там по этому поводу состоятся 15 июня
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
Изменить размер текста:
В эту субботу, 15 июня, на территории Болгарского музея-заповедника состоится традиционное торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Начало намечено на 9.30.
В честь этого из Казанского речного порта в Болгар организуют дополнительный рейс скоростного теплохода.
Так, «Метеор» вместимостью 123 пассажира по маршруту «Казань-Болгар-Тетюши» отправится в 6.00. Обратно теплоход в столицу Татарстана отплывает в 16.30.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU