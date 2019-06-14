В Йошкар-Оле на "зебре" сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-14T10:58:25+03:00

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Наезд на 63-летнюю пенсионерку произошел в четверг, 13 июня, в 11.42 на улице Пролетарской в столице Марий Эл. По предварительным данным, 48-летний водитель иномарки NISSAN MURANO грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу женщине, переходившей дорогу по "зебре". В результате этого автомобиль сбил пенсионерку.

Женщина получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице. За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл пресекли более 280 нарушений правил дорожного движения, допущенных его участниками, 43 из них нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, 28 превышение установленной скорости движения. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения, за ночь задержано еще три водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU