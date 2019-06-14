2019-06-14T10:28:58+03:00
Общество

В Казани пассажира высадили из автобуса из-за сломанного валидатора у кондуктора

У мужчины не нашлось с собой наличных
Лика ИСАЕВА
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Пока придется носить с собой наличку, если надо проехать в общественном транспортеПока придется носить с собой наличку, если надо проехать в общественном транспортеФото: Из материалов пресс-службы
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Снова в городских пабликах сообщения от возмущенных пассажиров общественного транспорта. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что утром 14 июня его высадили из автобуса маршрута №54 из-за того, что у него с собой не было наличных денег. Оплатить свой проезд банковской картой он не смог - у кондуктора не работал валидатор. Сотрудники АТП не захотел везти в салоне автобуса безбилетника, и пассажира заставили выйти.

В отделе эксплуатации ПАТП-4, которое обслуживает маршрут №54, корреспонденту "КП-Казань" заявили, что пассажир сам виноват, раз не имел наличных денег: "Возможность платить банковской картой - это услуга дополнительная, надо носить наличные с собой".

В комитете по транспорту Казани уточнили, что услуга оплаты банковской картой за проезд в общественном транспорте официально начнет работать на всех видах и маршрутах с 1 июля. Пока казанцам придется брать с собой наличные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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