В Татарстане пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки
Наезд на 53-летнего пешехода произошел 13 июня в 21.10 на перекрестке улиц Маяковского-Шевченко-Фахретдина в Альметьевске. По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент его сбила иномарка "Хёндэ", которой управлял 53-летний водитель. Водительский стаж мужчины составляет 22 года.
В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы головы и тела и был доставлен медиками в медсанчать "Татнефть". Но врачи не смогли помочь пострадавшему - от полученных травм он скончался в 21.50.
ИСТОЧНИК KP.RU
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