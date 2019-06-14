2019-06-14T09:13:52+03:00
Происшествия

В Татарстане пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки

Пострадавший скончался в больнице
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали медиков и госавтоинспекторовНа место наезда вызывали медиков и госавтоинспекторовФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 53-летнего пешехода произошел 13 июня в 21.10 на перекрестке улиц Маяковского-Шевченко-Фахретдина в Альметьевске. По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент его сбила иномарка "Хёндэ", которой управлял 53-летний водитель. Водительский стаж мужчины составляет 22 года.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы головы и тела и был доставлен медиками в медсанчать "Татнефть". Но врачи не смогли помочь пострадавшему - от полученных травм он скончался в 21.50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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