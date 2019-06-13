В Казани более чем на двое суток перекроют движение по Мамадышскому тракту
В столице Татарстана продолжается лето и проводимые во время него работы по ремонту дорог, которые неизбежно несут автомобилистам неудобства.
Так, из-за укладки верхнего слоя нового асфальта на более чем двое суток ограничат движение транспорта по Мамадышскому тракту – от границы Казани до улицы Интернациональная.
Там нельзя будет проехать с 21.00 14 июня до 6.00 17 июня. Водителям предлагают объезжать данный участок по встречной полосе движения. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»