2019-06-13T17:52:03+03:00
Общество

В Казани более чем на двое суток перекроют движение по Мамадышскому тракту

Автомобилистам придется объезжать по встречной полосе
Олег ЛУГОВОЙ
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Запрет будет действовать с 21.00 14 июня до 6.00 17 июня.Запрет будет действовать с 21.00 14 июня до 6.00 17 июня.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В столице Татарстана продолжается лето и проводимые во время него работы по ремонту дорог, которые неизбежно несут автомобилистам неудобства.

Так, из-за укладки верхнего слоя нового асфальта на более чем двое суток ограничат движение транспорта по Мамадышскому тракту – от границы Казани до улицы Интернациональная.

Там нельзя будет проехать с 21.00 14 июня до 6.00 17 июня. Водителям предлагают объезжать данный участок по встречной полосе движения. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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