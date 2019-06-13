Опубликованы новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-13T17:03:37+03:00

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В соцсетях опубликовали новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези» за авторством архитектора Дарьи Ивановой. На снимках видно, что там до сих пор продолжаются отделочные работы.

Фото: Дарья Иванова

Фото: Дарья Иванова

Фото: Дарья Иванова

Фото: Дарья Иванова

Фото: Дарья Иванова

Напомним, строительство как таковое новой части Казанского зоопарка, посвященного Африке, завершено. Возводить е начали еще в 2015 году, но с каждым разом сроки открытия все переносились.

По последним данным, закончить работы там должны в третьем квартале текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU