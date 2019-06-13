В Нижнекамске появятся пять новых трамваев
5 новых современных трамваев появятся в Нижнекамске. Об этом накануне сообщил гендиректор «Горэлектротранспорта»Рафаил Хабибуллин.
Для Нижнекамска это важная новость, поскольку городскими железными дорогами пользуется ежедневно около 30 тысяч пассажиров, в минувшем году общая сумма перевезённых людей составила 11 миллионов. В городе функционирует 7 маршрутов, протяжённость трамвайных путей – 64 километра.
- Я надеюсь, не за горами строительство новой трамвайной ветки, - заявил Рафаил Хабибуллин ещё одну мечту горожан.
В феврале ход работ по этому направлению описывал мэр Нижнекамска Айдар Метшин. . По словам Айдара Метшина, задача последних лет выполнена – проектно-сметная документация получена, экспертиза пройдена. Теперь надо найти средства, а это порядка миллиарда рублей.
Отметим, что новая ветка «Южная» протяженностью 12 километров добавит к существующим маршрутам еще семь, пассажиропоток увеличится до 20 миллионов человек в год.
ИСТОЧНИК KP.RU