В Набережных Челнах построят бассейн и два хоккейных корта
Новый бассейн появится в 29-ом комплексе
Появится новый бассейн в Набережных ЧелнахФото: Из материалов пресс-службы
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В Набережных Челнах появятся три новых спортивных объекта - бассейн в 29-м комплексе и два новых хоккейных открытых стадиона - в Замелекесье и в 52-м микрорайоне.
Бассейн вместимостью 300 человек появится между гимназией №77 и школой №19. По словам главы автограда Наиля Магдеева, использовать его будут в основном для тренировок.
Кроме того, в Набережных Челнах построят три новых детсада - два в Замелекесье и один в 63-м комплексе.
Все эти объекты будут возведены в 2020 году, сообщили в администрации Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU