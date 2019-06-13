В Набережных Челнах построят бассейн и два хоккейных корта

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-13T12:13:38+03:00

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В Набережных Челнах появятся три новых спортивных объекта - бассейн в 29-м комплексе и два новых хоккейных открытых стадиона - в Замелекесье и в 52-м микрорайоне.

Бассейн вместимостью 300 человек появится между гимназией №77 и школой №19. По словам главы автограда Наиля Магдеева, использовать его будут в основном для тренировок.

Кроме того, в Набережных Челнах построят три новых детсада - два в Замелекесье и один в 63-м комплексе.

Все эти объекты будут возведены в 2020 году, сообщили в администрации Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU