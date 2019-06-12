2019-06-12T17:40:53+03:00
Происшествия

В Казани задержали напавшего на учителя хулигана

Нападение произошло в день рождения Александра Сергеевича Пушкина
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленника арестовали на время следствияЗлоумышленника арестовали на время следствияФото: Из материалов пресс-службы
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Нападение на 60-летнего педагога одной из казанских школ произошло в 22.00 в четверг, 6 июня, когда отмечали день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 60-летний учитель вышел перед сном на прогулку, и в сквере имени Габдуллы Тукая на него напал 20-летний молодой человек. Он из хулиганских побуждений нанес прохожему несколько ударов.

- В результате нападения потерпевший был госпитализирован в больницу с травмами головы, - сообщили в УМВД Казани. - Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавший арестован на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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