В Чебоксарах после пьяной ссоры женщина зарезала своего мужа

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-12T13:16:41+03:00

Приговор - восемь лет в колонии общего режима, еще не вступил в законную силу

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Суд в Чебоксарах признал виновной 37-летнюю жительницу столицы Чувашии в убийстве своего супруга. На восемь лет женщина отправится в колонию общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как выяснили в СУ СКР Чувашии и во время судебного следствия, поздно вечером 14 декабря 2018 года в своей квартире осужденная в своей квартире пьянствовала вместе с 40-летним супругом. Между ними возникла ссора, и женщина нанесла ему несколько ударов ножом по спине и по другим частям тела. Врачи не сумели спасти потерпевшего - он скончался в реанимации утром 15 декабря 208 года.

ИСТОЧНИК KP.RU