В Марий Эл приставы арестовали иномарку должника за долги по ЖКХ на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-12T10:25:43+03:00

Мужчина не заплатил и налоги на сумму в 100 тысяч рублей

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Во время очередного рейда по должникам в Йошкар-Оле судебные приставы обнаружили во дворе одного из домов иномарку "Мицубиси Кольт". Автомобиль принадлежал мужчине, задолжавшему более 100 тысяч рублей налоговых платежей и более 350 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Должник пытался спрятать свой автомобиль от приставов, но они сумели его отыскать. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.

- Производится автомобиля, после которой он будет выставлен на реализацию, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Вырученные средства будут направлены на погашение задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU