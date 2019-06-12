2019-06-12T09:31:51+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах в зоопарке появились оленята

В стаде родились несколько малышей
Лика ИСАЕВА
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Оленята уже прогуливаются с мамой по вольеруОленята уже прогуливаются с мамой по вольеруФото: соцсети
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Сразу двух детенышей принесла одна из самочек пятнистого оленя, проживающих при зоопарке конно-спортивной школы "Тулпар" в Набережных Челнах. Всего на территории зоопарка проживает небольшое стадо в пять голов, и несколько дней назад оно увеличилось за счет рождения сразу двух оленят.

Малыши уже достаточно крепко стоят на ногах и гуляют по вольеру вместе с мамой. Пока они питаются ее молоком, но через месяц начнут питаться травой и сеном.

По словам директора "Тулпара" Марса Гилязова, благодаря хорошему содержанию ежегодно в стаде оленей в зоопарке появляется пополнение - рождаются оленята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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