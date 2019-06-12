В Набережных Челнах в зоопарке появились оленята
Сразу двух детенышей принесла одна из самочек пятнистого оленя, проживающих при зоопарке конно-спортивной школы "Тулпар" в Набережных Челнах. Всего на территории зоопарка проживает небольшое стадо в пять голов, и несколько дней назад оно увеличилось за счет рождения сразу двух оленят.
Малыши уже достаточно крепко стоят на ногах и гуляют по вольеру вместе с мамой. Пока они питаются ее молоком, но через месяц начнут питаться травой и сеном.
По словам директора "Тулпара" Марса Гилязова, благодаря хорошему содержанию ежегодно в стаде оленей в зоопарке появляется пополнение - рождаются оленята.
ИСТОЧНИК KP.RU
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