В Казани отца, оставившего 1,5-годовалого сына в запертой машине, будут судить

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-12T08:26:49+03:00

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Едва ли не первое в России уголовное дело на родителя, оставившего в закрытой на солнцепеке машине своего малолетнего ребенка, возбуждено в Казани. 34-летнего Никиту Г., оставившего своего 1,5-годовалого сына в иномарке, подозревают в преступление - в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Мужчине грозит или штраф до 80 тысяч рублей, или лишение свободы сроком на один год.

Напомним, что на ребенка, задыхающегося в закрытой машине на парковке возле ТЦ в Кировском районе Казани, 10 июня обратила внимание прохожая. Женщина позвала на помощь сотрудников Госавтоинспекции, и они успели вытащить из раскаленного от солнца салона иномарки ребенка. Мальчика Яна отправили в больницу, а в отношении его отца составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей и оставление малолетнего в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU