Расписание поезда из Казани в Кизнер изменится с 20 июня

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-11T18:38:43+03:00

Поезд будет отправляться на 18 минут раньше прежнего расписания. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

С 20 июня изменится расписание пригородного поезда, следующего по маршруту Казань-Кизнер. Изменение продлится до 1 сентября.

Поезд № 6925 сообщением Кизнер – Казань будет отправляться со станции Кизнер в 20.32, на 18 минут раньше обычного расписания. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано в 22.36, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

ИСТОЧНИК KP.RU