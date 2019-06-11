2019-06-11T18:38:43+03:00
Общество

Расписание поезда из Казани в Кизнер изменится с 20 июня

Внесенные изменения продлятся до конца лета
Владимир КРУПСКИЙ
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Поезд будет отправляться на 18 минут раньше прежнего расписания.Поезд будет отправляться на 18 минут раньше прежнего расписания.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 20 июня изменится расписание пригородного поезда, следующего по маршруту Казань-Кизнер. Изменение продлится до 1 сентября.

Поезд № 6925 сообщением Кизнер – Казань будет отправляться со станции Кизнер в 20.32, на 18 минут раньше обычного расписания. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано в 22.36, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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