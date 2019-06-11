Казань примет чемпионат России по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-11T16:57:10+03:00

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С 13 по 16 июня в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Подобные соревнования в столице Татарстана пройдут в первый раз. В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших гиревиков, которые представят 38 команд из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и регионов России.

Соревнования пройдут в дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье» и «эстафета» среди мужчин, а также «длинный цикл» и «рывок» среди женщин. Татарстан на турнире представят 20 спортсменов.

Мужчины будут соревноваться в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг; женщины определят сильнейших в весе 63 кг и свыше 63 кг.

Церемония открытия соревнований пройдет 14 июня в 14.00, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU