Шведские СМИ: Защитник Викстранд перейдет в "Ак Барс"
Пятым легионером "Ак Барса" в предстоящем сезоне, по всей вероятности, станет шведский защитник Микаэль Викстранд. Об этом сообщает портал Championat.com со ссылкой на шведского журналиста Юхана Свенссона.
По его словам, переход должен быть оформлен в ближайшее время. Предпосылкой стало то, что недавно "Ак Барс" выменял права на Викстранда у ярославского "Локомотива". Последние четыре года скандинав провёл на родине, в составе клуба "Ферьестад".
В минувшем сезоне он поучаствовал в 47 играх регулярного чемпионата Швеции, отметившись 4 голами и 16 результативными передачами. Также на его счету 2 передачи в 14 матчах плей-офф.
ИСТОЧНИК KP.RU