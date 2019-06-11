2019-06-11T14:53:20+03:00
Спорт

Шведские СМИ: Защитник Викстранд перейдет в "Ак Барс"

Недавно казанский клуб выменял права на игрока у ярославского "Локомотива"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Ак Барс".Фото: ФК "Ак Барс".
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Пятым легионером "Ак Барса" в предстоящем сезоне, по всей вероятности, станет шведский защитник Микаэль Викстранд. Об этом сообщает портал Championat.com со ссылкой на шведского журналиста Юхана Свенссона.

По его словам, переход должен быть оформлен в ближайшее время. Предпосылкой стало то, что недавно "Ак Барс" выменял права на Викстранда у ярославского "Локомотива". Последние четыре года скандинав провёл на родине, в составе клуба "Ферьестад".

В минувшем сезоне он поучаствовал в 47 играх регулярного чемпионата Швеции, отметившись 4 голами и 16 результативными передачами. Также на его счету 2 передачи в 14 матчах плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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