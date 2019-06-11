2019-06-11T14:22:10+03:00
Спорт

Теперь "Рубин" лишился еще и капитана: Руслан Камболов ушел в "Краснодар"

Он выступал за казанский клуб 5,5 лет
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" продолжает терять игроков. Очередным футболистом, решившим покинуть казанский клуб стал полузащитник Руслан Камболов. Он появился в команде еще в 2014 году.

Всего за пять с половиной сезонов Руслан сыграл за "Рубин" 129 матчей, забил один гол. После того, как зимой Цезарь Навас завершил карьеру, именно Камболова выбрали капитаном казанской команды. В казанском клубе он был одним из лидеров. Теперь же он попробует свои силы в "Краснодаре".

- Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап. Спасибо "Рубину", который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-лиге, а затем и в национальной сборной России. Спасибо большое болельщикам, руководству, партнерам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, "Рубин"! - заявил Камболов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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