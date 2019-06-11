2019-06-11T13:50:56+03:00
Происшествия

В Казани на улице Чистопольская фонарный столб накренился и повредил троллейбусную линию

К тому же тяжелая конструкция проводами утянула еще несколько опор
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/vkazaniФото: vk.com/vkazani
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В этот вторник в столице Татарстана автомобилисты проезжающие по улице Чистопольская с ужасом наблюдали, как над дорогой нависли накренившиеся фонарные столбы.

Один из них наклонился почти на 45 градусов и проводами утянул за собой остальные. В результате была повреждена троллейбусная линия. Устранять обрыв на место выехала аварийная бригада.

Смогут ли в ближайшее время вернуть столбы в прежнее положение, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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