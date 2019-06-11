В Казани на улице Чистопольская фонарный столб накренился и повредил троллейбусную линию
К тому же тяжелая конструкция проводами утянула еще несколько опор
Фото: vk.com/vkazani
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В этот вторник в столице Татарстана автомобилисты проезжающие по улице Чистопольская с ужасом наблюдали, как над дорогой нависли накренившиеся фонарные столбы.
Один из них наклонился почти на 45 градусов и проводами утянул за собой остальные. В результате была повреждена троллейбусная линия. Устранять обрыв на место выехала аварийная бригада.
Смогут ли в ближайшее время вернуть столбы в прежнее положение, пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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