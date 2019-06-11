На казанском автовокзале «Восточный» запустили ежедневный автобусный рейс до Ульяновска
Билет в одну сторону стоит 550 рублей
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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Как сообщают в Минтрансе Татарстана, на казанском автовокзале «Восточный» запустили ежедневный автобусный рейс до Ульяновска.
Маршрут проходит через Верхний Услон, Апастово, Буинск, Бурундуки и Цильну. Рейсы ежедневные. Автобус отправляется из столицы Татарстана в 10.50 и 16.10. Общая протяженность пути составляет 250 километров. Чтобы преодолеть это расстояние автобусу понадобится 4 часа 20 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU