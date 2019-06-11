СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-11T13:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в Минтрансе Татарстана, на казанском автовокзале «Восточный» запустили ежедневный автобусный рейс до Ульяновска.

Маршрут проходит через Верхний Услон, Апастово, Буинск, Бурундуки и Цильну. Рейсы ежедневные. Автобус отправляется из столицы Татарстана в 10.50 и 16.10. Общая протяженность пути составляет 250 километров. Чтобы преодолеть это расстояние автобусу понадобится 4 часа 20 минут.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU