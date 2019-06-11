2019-06-11T12:20:04+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за пожара в частном доме пострадала 60-летняя женщина

Ее с ожогами увезли в ближайшую больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в поселке Совхоз Татарстан Тукаевского района на улице 50 лет Октября горит двухэтажный кирпичный дом №15.

На момент прибытия туда пожарных вовсю полыхал пристрой к жилому зданию, кровля обрушилась, огонь перекинулся уже на крышу дома.

Спасателей встретила его 60-летняя хозяйка, она уточнила, что внутри строения людей нет. Понадобилось около получаса, чтобы потушить пожар.

Домовладелица пожаловалась на боли в руках и спине. Медики «скорой» диагностировали у женщины термический ожог тела 1-2 степени (20%). Ее увезли в БСМП Набережных Челнов.

- В результате происшествия сгорел дощатый пристрой к жилому дому на площади 20 квадратных метров, частично сгорела деревянная обрешетка чердачного помещения жилого дома на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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