В Татарстане из-за пожара в частном доме пострадала 60-летняя женщина
Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в поселке Совхоз Татарстан Тукаевского района на улице 50 лет Октября горит двухэтажный кирпичный дом №15.
На момент прибытия туда пожарных вовсю полыхал пристрой к жилому зданию, кровля обрушилась, огонь перекинулся уже на крышу дома.
Спасателей встретила его 60-летняя хозяйка, она уточнила, что внутри строения людей нет. Понадобилось около получаса, чтобы потушить пожар.
Домовладелица пожаловалась на боли в руках и спине. Медики «скорой» диагностировали у женщины термический ожог тела 1-2 степени (20%). Ее увезли в БСМП Набережных Челнов.
- В результате происшествия сгорел дощатый пристрой к жилому дому на площади 20 квадратных метров, частично сгорела деревянная обрешетка чердачного помещения жилого дома на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»