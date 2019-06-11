В Татарстане прекратили борьбу с борщевиком из-за ухода подрядчика

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-11T11:48:31+03:00

Но в Минсельхозе республики перенос работ на следующий год не считают критичным

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На пресс-конференции замглавы Минсельхоза Татарстана Ильдус Габдрахманов сообщил журналистам, что в республике прекратили борьбу с борщевиком из-за подрядчика.

Дело в том, что победитель тендера на уничтожение этого опасного растения отказался от своих обязанностей после того, как обработал всего 100 гектаров из 350 запланированных на этот год. Сумма контракта при этом составила 10 миллионов рублей.

О своем отказе подрядчик заявил в Минсельхоз Татарстана лишь в конце прошлой недели.

По словам Габдрахманова, задача действительно оказалась непростой. В основном борщеаик растет у воды, в оврагах, около деревень и дач – косить это опасное растение вручную невозможно, а в водоохранной зоне нельзя применять химикаты. К тому же, считает замглавы Минсельхоза Татарстана, в республике сказывается отсутствие опыта в борьбе с борщевиком.

В регионе по сути этим никто не занимался. Хотя растение в Татарстане за один год увеличило свое присутствие чуть ли не в пять раз – до более чем 535 гектаров.

Нынешний же отказ подрядчика Габдрахманов не называет критичным, борьба будет продолжена в следующем году. В этом время для проведения данных работ уже упущено и новый тендер объявлять нецелесообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU