2019-06-11T09:49:51+03:00
Происшествия

В Татарстане 14-летний подросток погиб в погребе с картошкой

Проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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о данному факту проводится доследственная проверкао данному факту проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла 7 июня в селе Татарский Шуган в Азнакаевском районе республики. По предварительным данным, во время домашних хлопот отравился газом, скопившемся в погребе с овощами. Родители сумели быстро достать сына из погреба, они попытались оказать ему первую помощь, но 14-летний подросток скончался еще до приезда медиков.

По данному факту в СУ СКР Татарстана проводится доследственная проверка, которая покажет, был ли это несчастный случай, или ребенок погиб в результате отравления газом, надышавшись из баллона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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